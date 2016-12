‘Tim The Gurnners Lebih Tangguh Dibanding The Blues’

Chelsea berdiri tegak diposisi teratas klasemen Premier League atas dua belas keunggulan berturut-turut yang mereka dapat. Namun, tim Chelsea dikatakan tak lebih baghus dibanding The Gurnners(julukan Arsenal). Ucap siapa?

Ialah arsitek West Bromwich, yakni Albion Tony Pulis yang menyatakan hal itu. Pulis menyebutnya setelah West Brom ditundukkan The Gurnners atas skor 0-1 pada laga yang dikangsungkan di Emirates Stadium, hari Senin, tanggal 26 Desember 2016. Skuat yang berjulukan The Baggies pada akhirnya mesti kembali pulang tanpa mendapat apapun usai kecolongan gol Olivier Giroud ketika memasuki menit terakhir.

Beberapa minggu lalu, West Brom pun gagal atas skor 0-1 kontra The Blues ketika berjumpa menuju Stamford Bridge. Hasil itu merupakan bagian dari sederet dua bela keunggulan berturut-turut yang diperoleh Chelsea pada kompetisi Premier League.

“Bila Anda menyaksikan para pemain yang tak tampil dan tak berada di dalam skuat hari ini, dan usainya Anda menyaksikan yang dimempuyai The Blues, saya rasa The Gurnners sudah pasti mempunyai tim yang lebih hebat,” ucap Pulis yang disampaikan oleh salah satu sumber.

“Mereka mungkin mempunyai kekuatan untuk menyikong mereka melalui tahun dan bakal menarik menyaksikan apa yang dijalani The Blues,” ucap Pulis.

Pulis pun optimis Chelsea bakal berupaya memperkuat tim mereka pada jendela transfer bulan depan walau sekarang ini Nampak baik-baik saja.

“Saya rasa The Blues bakal membeli pemain. Saya tak merasa[pemilik klub Roman] Abramovich bakal hanya berdiam atas apa yang dirinya miliki,” ucapnya.

“Ini bakal menjadi jendela transfer yang luar biasa bagi 4 atau 5 klub paling atas,” ucap Pulis.

The Blues sekarang memuncaki klasemen Premier League atas raihan 46 gol dalam 18 pertandingan. Mereka berada di atas The Citizens [39 gol], The Reds[37 go], dan The Gurnners[37 gol].