MU Sepakat Pinjamkan Morgan Schneiderlin pada Everton

The Red Devils(MU) sepakat menjual pemain Morgan Schneiderlin manuju Everton. Dirinya diprediksi bakal menjalani cek up medis bersama dengan The Toffees(sebutan Everton) pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017.

Dikabarkan dari salah satu media, Setan Merah(Manchester United) sepakat menjual Schneiderlin menuju Everton dengan biaya pembelian sebesar 22.000.000 pounds atau setara 356 milyar rupiah. Nilai tersebut dapat bertambah 2.000.000 pounds tergantung penampilan penampilan pesepak bola.

Pemain yang kini berumur 27 tahun tersebut memang tengah hangat dikabarkan bakal akan kaki dari Old Trafford pada jendela transfer bulan januari ini usai cuma tampil delam kali di masa kepemimpinan Jose Mourinho.

Saat sebelumnya, The Toffees dengan West Bromwich Albion mesti bersaing dalam memperebutkan jasa Schneiderlin. Akan tetapi, West Brom cuma mampu mengeluarkan tawarannya sebesar 18.000.000 pounds dan dimentahkan oleh MU.

Usai ke-2 klub telah sama-sama setuju terkait biaya transfer, Schneiderlin hanya tinggal berbingcang terkait kontrak pribadi bersama dengan Everton. Dan pada hari ini, peluangbesar dia bakal menjalani cek medis yang berlokasi di klub yang bertempat di Goodison Park.

Apabila lolos dalam cek medis dan kesepakatan terkait kontrak pribadi, Schneiderlin bakal kembali bertemu dengan Ronald Koeman. Juru taktik Everton tersebut pernah kerja bareng dengan Schneiderlin ditahun lalu di Southampton.

Koeman tentu amat berkeinginan pihak manajemen menghadirkan pesepak bola anyar pada jendela transfer bulan Januari ini. Disamping itu, mereka belum lama ini kalah pada laga Piala FA dikarenakan disingkirkan oleh Leicester City.

Everton pun telah memperoleh penyerang berumur 19 tahun, yakni Ademola Lookman, dari Charlton Athletic dengan bandrol 11.000.000 pounds. Disamping itu, mereka meminjamkan penerang Oumar Niasse yang dipinjamkan Everton menuju Hull City.