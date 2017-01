Buttner Merasa Lebih Tangguh Dibanding Legenda MU

Eks bek The Red Devils(Manchester United) yakni Alexander Buttner menganggap dirinya lebih tangguh dibanding dengan sosok pemain lama The Reds(MU) yakni Steven Gerrard. Karena, dirinya sempat merasakan title pemenang- Liga Inggris, sementara Gerrard tak pernah merasakannya.

Buttner perkuat Mancheter United ditahun 2012/2017. Dia berada pada skuat inti Manchester United selama 2 tahun pertama. Selanjutnya, pesepak bola berusia 27 tahun tersebut sebagai pemain pinjaman menuju Dynamo Moscow dan juga Anderlecht.

Usai periode peminjaman selesai, Buttner comeback menuju Old Trafford. Sebab tidak terpakai, dia pun pada akhirnya comeback menuju klub lamanya yaitu Vitesse Arnhem dan menandatangani kontrak sampai dengan tahun 2019 mendatang. Buttner menyatakan dirinya tak sekalipun merasa tak berhasil di Manchester United.

“Saya berada di stadion bersama dengan Setan Merah sekitar tiga puluh kali. Siapa yang dapat menyatakan bahwasannya dirinya sudah menjadi pemenang di Inggris? Saya dapat. Sampai-sampai Steven Gerrard tak dapat,” ucap Buttner kepada salah satu media.

“Saya menjadi menjadi pesepak bola yang lebih bagus. Saya tampil pada saat perempat final-Liga Champions kontra Arjen Robben dan Bayern Munich.”

Menggunakan No 28 Lagi

Buttner sekarang berambisi untuk bangkit di Arnhem. Dia pun bakal mengenakan nomor seragam 28, yang dulunya digunakannya bersama Manchester United.

“Saya mengawali karier pertama dengan no 28 di The Red Devils(MU) dan memasukan gol dan juga mencatatkan upaya dalam memasukan gol. Saya tak mau kehilangan no tersebut. Saya membuat tato di tubuh saya.”

“Saya tidak sabar untuk comeback menuju kotak hijau, mengikuti latihan bersama skuat. Saya mau memposisikan saya kembali pada peta. Saya merasa tangguh pada saat di kotak. Saya bakal memperlihatkan terhadap Anda,” ucap Buttner menutup.