Kiper Pinjaman Man City Bakal Digaet Chelsea

Penjaga gawang pinjaman The Citizens(julukan Manchester City) yakni Joe Hart berada pada pintu exit ke The Blues-sebutan Chelsea. Hart yang saat ini tampil membela klub Torino tersebut membuat agenda pertemuan dengan pihak manajemen The Blues yang bertempat di Milan dalam membicarakan proses pembelian untuk musim panas mendatang.

Disampaikan lewat salah satu media, Bos Teknik The Blues, bernama Michael Emenalo sedang berada di Italia dalam menjalani tahap perindingan. Disamping itu, datangnya Emenalo pun menjadi usaha Chelsea untuk menghadirkan salah satu teman Hart, yakni Andrea Belotti.

Nasib Joe Hart di Manchester City memang tak ada kepastian usai hadirnya Claudio Bravo berasal dari FC Barcelona. Penjaga gawang tim nasional Inggris tersebut juga mesti melewati masa hukuman dengan dilempar menuju Italia.

Akan tetapi, penampilan Bravo nyatanya tak sesuai dengan yang diharapkan semenjak hadir di Inggris. Walau Bravo masih belum memperlihatkan performa terbaiknya, Joe Hart pribadi kelihatannya sudah tak diharapkan lagi untuk berada di Etihad dan berharap dirinya dapat pergi dari Manchester City usai masa pinjaman dirinya di Torino usai.

Sederet klub Inggris yang lain seperti West Ham dan Liverpool pun sedang bersiap untuk merekrut pesepak bola yang saat ini tengah berumur tahun tersebut. Namun, The Blues berada di urutan paling atas dalam perebutan Joe Hart.

Sekarang, Joe Hart kembali berkesempatan tampil di Liga Primer Inggris usai disangkut pautkan dengan The Blues. Keadaan ini tak lepas dengan adanya isu yang menyatakan Thibaut Coutois bakal diboyong Madrid sebagai pengganti dari Keylor Navas.