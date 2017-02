Eden Hazard Mengingatkan Martinez pada Lionel Messi

Arsitek pada Tim Nasional Belgia, yakni Roberto Martinez menyanjung salah 1 pesepak bolanya, yakni Eden Hazard. Tak tanggung-tanggung, Martinez mengatakan pesepak bola The Blues tersebut seperti Messi.

“Dirinya mengingatkan saya terhadap bintang Barceona yakni ionel Messi. Hanya sedikit pesepak bola yang dapat mengatur peristiwa dan menundukan para pesepak bola belakang pada posisi yang Anda harapkan,” ucap Martinez seperti disampaikan oleh salah satu media.

Eden Hazard bermain gemilang pada saat The Bues menundukan The Gurnners atas skor 3-1 pada laga terusan Liga Inggris, hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2017. Dia memasukan 1 gol dengan metode melewatkan beberapa pesepak bola The Gurnners.

Semakin jauh, musim ini seperti titik balik bagi Eden Hazard. Usai pada tahun lalu bermain sangat menurun, performa Hazard menanjak pada musim ini. Ditangan pelatih Antonio Conte, Eden Hazard bagaikan bangkit kembali.

Seperti yang sudah tahu, Hazard bermain buruk tahun lalu dengan cuma mencatatkan enam gol dengan jumlah keseluruhan 43 laga untuk Chelsea. Akan tetapi pada musim ini, Hazard sudah mencatatkan sebanyak sepuluh gol dalam 26 laga.

Roberto Martinez menyatakan, selaku pesepak bola, Eden Hazard memiliki kekuatan olah bola yang fenomenal. Disampimg itu juga, Hazard pun memiliki kedewasaan.

“Saya rasa Hazard nyaris berada diatas kariernya. Komposisi di The Blues dan di Tim Nasional memberikannya kans untuk bangkit kembali,” ucap Martinez yang merupakan eks arsitek Everton.

“Pada tahun lalu, tidak sulit untuk men-stop Hazard menghasilkan kondisi 1 lawan 1 sebab dirinya tampil di sayap kiri. Saat ini, untuk men-stopnya menjadi sangat berat,” ucap Martinez menutup.