City Bersiap Rekrut Lionel Messi

Pelatih pada skuat Manchester City, yakni Josep Guardiola tentu saja boleh mengatakan bahwa dirinya tak mau comeback menuju FC Barcelona atau bertemu dengan Lionel Messi. Akan tetapi, faktanya rumor kembali bergabungnya Pep dengan Lionel Messi semakit diperkuat.

Yang teranyar, salah satu sumber mengabarkan bahwasannya The Citizens telah mempersiapkan uang dalam jumlah banyak untuk melakukan pembelian besar ketika musim panas nanti. Tak tanggung-tanggung, uang yang dipersiapkan Manchester City demi menghadirkan sosok Lionel Messi untuk musim panas mendatang senilai 100.000.000 poundsterling, atau kurang lebih sebesar 1,6 triliun rupiah.

Adanya rasa optomis dari klub yang berkandangdi Stadion Etihad ini, bahwasannya pesepak bola yang merupakan bintang klub tersebut bersedia untuk angkat kaki dari FC Barcelona dimusim depan. The Citizens juga optimis, atas biaya sebesar tersebut, dapat menjadikan Lionel Messi mengenakan seragam Manchester City, plus memecahkan rekor pembelian Paul Pogba menuju The Red Devils(MU).

Ditambah lagi, hingga sekarang ini Lionel Messi belum juga menemui kata sepakat atas penambahan kontraknya dengan FC Barcelona. Sampai-sampai membahas terkait masalah kontrak tersnut belum pula dibicarakan, walaupun kontrak Lionel Messi bakal usai dalam kurun waktu deapan belas bulan ke depan.

Terebih lagi, penambahan masa kontrak yang telah diberikan terhadap Luis Suarez dan Neymar bakal menjadikan Barca berusaha keras dalam memberikan Lionel Messi penambahan biaya kontrak.

Apabila FC Barcelona tak berhasil memeberikan Lionel Messi kontrakanayar diakhir musim, tentu Josep Guardiola dipercaya tak bakal melewatkan kesempatan untuk menghadirkan sosok pesepak bola terbaik di dunia tesebut. Dengan demikian, tak ada aasanbagi Pep untuk menolaknya atau tidak menerima Lionel Messi dengan tangan terbuka di The Citizens.