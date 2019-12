Prediksi Bola Leganes vs Celta Vigo 14 Desember 2019

Prediksi Bola Terakurat La Liga Spanyol Leganes vs Celta Vigo akan dimainkan hari Minggu, 14 Desember 2019 pada pukul 00:30 WIB bertempat di Stadio Municipal de Butarque.

Duel papan bawah La Liga Spanyol musim ini akan tersaji di pekan ke-17 ini, dimana pekan ini menjadi sebuah keharusan bagi kedua tim untuk bisa mendapatkan tiga poin andai ingin keluar dari zona degradasi tersebut.

Bisa dilihat untuk saat ini kedudukan Leganes berada di peringkat 19, dan Celta sendiri berada di peringkat 18 dengan raihan 13 poin. Adapun raihan kedua tim tidak jauh beda, dan tentunya status ini memdesak kedua tim untuk bermain rapi.

Adapun saat ini kedua tim memberikan satu kondisi penekanan yang luar biasa besar, dan melihat kondisi ini maka layak bagi tuan rumah lebih diunggulkan dengan prediksi bola terakurat skor tipis 1-0.

Berikut statistik lengkap dari kedua tim yang bisa menjadi rujukan sebelum menentukan prediksi skor akhir untuk dimainkan.

Head to Head Leganes vs Celta Vigo:

[27.04.19] LL Leganes vs Celta Vigo 0 : 0

[15.12.18] LL Celta Vigo vs Leganes 0 : 0

[14.04.18] LL Leganes vs Celta Vigo 1 : 0

[25.11.17] LL Celta Vigo vs Leganes 1 : 0

[29.01.17] LL Leganes vs Celta Vigo 0 : 2

5 Pertandingan Terakhir Leganes:

[01.12.19] LL Sevilla vs Leganes 1 : 0

[23.11.19] LL Leganes vs Barcelona 1 : 2

[09.11.19] LL Real Sociedad vs Leganes 1 : 1

[04.11.19] LL Leganes vs Eibar 1 : 2

[31.10.19] LL Real Madrid vs Leganes 5 : 0

5 Pertandingan Terakhir Celta Vigo:

[30.11.19] LL Celta Vigo vs Valladolid 0 : 0

[25.11.19] LL Villarreal vs Celta Vigo 1 : 3

[10.11.19] LL Barcelona vs Celta Vigo 4 : 1

[04.11.19] LL Celta Vigo vs Getafe 0 : 1

[31.10.19] LL Betis vs Celta Vigo 2 : 1

Perkiraan Pemain Leganes vs Celta Vigo:

Leganes: Cuellar – Rico – Mantovani – Munoz – Zaldua – Eraso – Perez – Szymanowski – Gabriel – Ramos – Guerrero.

Celta Vigo: Alvarez – Jonny – Fontas – Cabral – Mallo – Sanchez – Radoja – Wass – Sisto – Gomez Gonzalez – Aspas.